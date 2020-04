Dehoga Main-Tauber enttäuscht über Corona-Lockerungen

Wir brauchen immer noch viel viel Geduld, denn nur in ganz ganz kleinen Schritten geht es raus aus den Beschränkungen in der Coronakrise, so haben das Bund und Länder beschlossen – und Kritik aus der Branche der Hotel- und Gaststätten-Betreiber. SWR Moderatorin Rosi Düll hat mit Frank Bundschu, dem Vorsitzender des Dehoga im Main-Tauber-Kreis gesprochen.