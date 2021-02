Die neuen Corona-Maßnahmen sorgen in Heilbronn-Franken für Kritik. Ab Montag sollen Gaststätten, Kinos, Schwimmbäder, Fitnessstudios und Theater vier Wochen lang schließen.

Die Absage aller Kunst- und Kulturveranstaltungen im November trifft die Kunstschaffenden in Heilbronn-Franken. Das Theater Heilbronn spielt nur noch an diesem Wochenende und zeigt am Freitag im dritten Anlauf die Premiere der Revue "Born to be wild". Regisseur Stefan Huber sagte dem SWR: "Ich habe gerade, wie wir alle Künstler, diesen wunderbaren Aufruf von Till Brönner mitgekriegt. Er spricht uns, glaube ich, allen aus den Herzen. Es ist doch zu hoffen, dass jetzt eine Aufmerksamkeit auf die Garde der Künstler kommen wird, auch von Seiten der Politik."

"Es ist wirklich schwer und ich kenne viele Kollegen, die wirklich kämpfen ums Überleben.“ Die morgige Premiere von „Born to be wild“ ist ausverkauft. Weitere Vorstellungen wird es dann voraussichtlich erst ab Dezember geben." Stefan Huber, Regisseur "Born to be wild"

Wertheim startet wieder "Lokalhelden"

In Wertheim sollen die Liefer- und Abholangebote wieder gebündelt werden. Sie werden jetzt abgefragt, so Stadtmanager Christian Schlager: "Wir wollen wissen, ob es überhaupt Takaway-Angebote gibt, welche Angebote es gibt. Und die wollen wir wie schon im März/April auf unserer Internetseite bündeln."

Heilbronner OB trägt Entscheidung mit

Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) hat die bundesweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie als einschneidend und bitter, aber als notwendig und verantwortungsbewusst bezeichnet. Bei der Gastronomie hätte er sich allerdings eine Differenzierung gewünscht. Jetzt hofft er auf schnelle Hilfen des Bundes, damit keine Existenzen vernichtet werden.

Viele Kritik von Gastronomen

Für den Heilbronner Vorsitzenden des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Thomas Aurich ist der Lockdown keine angemessene Lösung, die Verbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen. Er hat dafür kein Verständnis, sagte er dem SWR. Es gebe keine nachvollziehbare Begründung. Er fühle sich, als müssten die Gastronomen den "Prügelknaben" spielen. Laut Aurich belegt eine Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI) aus dem August, dass nur 0,57 Prozent der Infektionen in der Gastronomie geschehen.

Gastronomen fürchten um Existenz

Seit Monaten schon kämpft der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands für Erleichterungen, zum Beispiel bei der Außenbewirtschaftung: Heizpilze, Zelte - alles zur Schadensbegrenzung. Denn der sei jetzt schon gewaltig. Viele Gastronomen sehen sich schon jetzt in ihrer Existenz bedroht.

Bund und Ländern hatten am Mittwoch neue Corona-Maßnahmen beschlossen. So sollen Gastronomie-, Kultur- und Sporteinrichtungen ab Montag bis Ende November schließen.