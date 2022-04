Crailsheim: Vier Laien-Defibrilatoren für die Stadt

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat die Björn Steiger Stiftung am Donnerstagabend erste Laien-Defibrillatoren an die Stadt übergeben. Mit dem Projekt "Herzsicherer Landkreis Schwäbisch Hall" hat die Björn Steiger Stiftung seit Oktober vergangenen Jahres bereits 25 Geräte im Kreis Schwäbisch Hall installiert. Insgesamt sind 195 Standorte geplant. Vier sind es jetzt in Crailsheim. Die etwa rucksackgroßen Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) führen Ersthelfer mit Abbildungen und Sprachanleitung sicher durch lebensrettende Wiederbelebungsmaßnahmen, bis Notarzt und Rettungsdienst eintreffen. Damit stehen die Überlebenschancen bei einem Herznotfall bei über 50 Prozent. Die Corona-Pandemie habe das Projekt allerdings zwischenzeitlich ausgebremst, so Organisatorin Johanna Ziegler.