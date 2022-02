Heilbronn-Franken: Diskussion um Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht

Kommt sie ab März oder wird sie ausgesetzt? Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeheimen wackelt. In Heilbronn-Franken würden das einige Institutionen begrüßen.

Der DRK-Kreisverband Heilbronn steht einer Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wie von CDU-Landeschef Thomas Strobl gefordert, positiv gegenüber.

Sehr hohe Impfquote bei DRK-Mitarbeitern

Der DRK-Kreisgeschäftsführer Ludwig Landzettel sagte dem SWR Studio Heilbronn, die Impfquote bei den 370 Heilbronner DRK-Mitarbeitern im Rettungsdienst und der Pflege liege mittlerweile bei 98,3 Prozent. Dementsprechend würde er eine Aussetzung der Impfpflicht aktuell leichter begrüßen als noch vor einiger Zeit.

"Die einrichtungsbezogene Impfpflicht war immer die zweitbeste Lösung, weil eben Angehörige auch Viren in eine Einrichtung bringen können."

Aktuell sind beim DRK Kreisverband Heilbronn noch sieben Mitarbeiter ungeimpft. Sollte die Impfpflicht ab Mitte März kommen, müsste Landzettel diese Beschäftigten an das Gesundheitsamt melden. Die Behörde müsste dann die weiteren Schritte einleiten.

Von 370 Heilbronner DRK-Mitarbeitern in Rettungsdienst und Pflege sind 98,3 Prozent gegen Corona geimpft. SWR Jürgen Härpfer

Kritik seitens der BBT-Gruppe

Die BBT-Gruppe, die in der Region Heilbronn-Franken Pflegeheime und die Krankenhäuser in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Öhringen betreibt, sieht die neu entfachte politische Diskussion kritisch.

"Die aktuelle Debatte zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist aus unserer Sicht wenig hilfreich und wird leider immer mehr zu einem parteipolitischen Ränkespiel."

Nach der politischen Entscheidung für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht hätte sich die BBT-Gruppe von den zuständigen Behörden klare Ausführungsbestimmungen gewünscht, so Wigant. Tatsächlich seien noch zahlreiche arbeitsrechtliche Fragen offen, die die Einrichtungen ab dem 16. März vor Probleme stellen werden.

Übergreifend hohe Impfquoten in Krankenhäusern und Seniorenzentren

In den drei Krankenhäusern in der Region gebe es hohe Impfquoten von deutlich über 90 Prozent. In den elf Seniorenzentren würden aktuell noch nicht alle Rückmeldungen vorliegen, heißt es in einer Mitteilung. Wie in der Gesamtbevölkerung gebe es auch hier einzelne Mitarbeitende, die sich nicht impfen lassen wollen.

Man wolle, so Wigant, in den kommenden Wochen auf jeden einzelnen dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehen - mit dem Ziel, möglichst viele Mitarbeitenden doch noch für eine Impfung zu gewinnen, möglicherweise über den neuen Impfstoff des Herstellers Novavax.

"Um einer gesicherten Versorgung unserer Patienten und Bewohner Willen, möchten wir nach Möglichkeit keinen Mitarbeiter verlieren. Unser Weg dabei ist Aufklärung und Gespräch."

Die Impfung reduziere das Infektionsrisiko, schütze zuverlässig vor einem schweren Krankheitsverlauf und sei praktisch ohne Nebenwirkungen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Impfung weise einen sicheren Weg aus der Pandemie.

"Mitarbeitende, die noch Zweifel hegen, werden durch die aktuelle politische Debatte leider eher noch weiter verunsichert."

Krautheimer Werkstätten: Impfpflicht bei hoher Impfquote ist "respektlos"

Stefan Blank, der Geschäftsführer der Krautheimer Werkstätten (Kreis Heilbronn) fordert, bei der Impfpflicht die Impfquote zu berücksichtigen. Bei den Krautheimer Werkstätten liegt sie bei über 90 Prozent, sagte er dem SWR Studio Heilbronn. Er halte es für "unheimlich schwierig", alle in einen Topf zu schmeißen.

"Ich finde es respektlos, wenn Einrichtungen, die eine Impfquote von 90 Prozent haben, mit einer Pflicht belegt werden, für die wenigen, die durchaus gute Gründe haben."

Auch, dass das unter Umständen dazu führe, dass er Menschen irgendwann abmahnen müsse, finde er schwierig. Ganz grundsätzlich sei er bereit, bei einer Impfquote von 90 Prozent über einen gewissen Zeitraum auch Ordnungsstrafen entgegen zu nehmen, um die Nicht-Geimpften zehn Prozent Belegschaft vor dieser Entwicklung zu schützen, so Blank.