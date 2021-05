Besitzer von Dauerkarten für die Gartenschau in Eppingen (Kreis Heilbronn) im kommenden Jahr können insgesamt fünf Gartenschauen besuchen, denn mit dem Erwerb der Dauerkarte für die Eppinger Gartenschau erhält man weitere Gutscheine. Diese Gutscheine berechtigen in diesem Jahr zu den Besuchen der Landesgartenschauen in Überlingen (Bodenseekreis) und Ingolstadt sowie der Gartenschau in Lindau. Im kommenden Jahr kann die Gartenschau in Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und natürlich die in Eppingen besucht werden. Voraussetzung für das Einlösen der Gutscheine ist lediglich, die Dauerkarte für Eppingen plus den jeweiligen Gutschein vorzuzeigen. Die Gutscheine für die vier anderen Schauen gelten jeweils für einen Tag.