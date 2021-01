per Mail teilen

Eva Ehrenfeld ist Leiterin des Hölderlinhauses in Lauffen am Neckar. Nachdem im vergangenen Jahr viele der geplanten Veranstaltungen im "Hölderlinjahr" abgesagt werden mussten, wird es bis in den Sommer 2021 hinein verlängert. Im Hölderlinhaus sind zwei Ausstellungen geplant und Anfang des Sommers eine Freilichtveranstaltung. Zudem wird es Hölderlinspaziergänge geben. Darüber hat Eva Ehrenfeld mit SWR Moderatorin Ina Beck gesprochen.