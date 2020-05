Die Braunsbacher erinnern sich noch gut an den 29. Mai, der Tag, an dem das Wasser den Ortskern der kleinen Gemeinde (Kreis Schwäbisch Hall) hinabschoss. Der kleine Ort stemmt den Wiederaufbau mit beispielloser Tat- und Schaffenskraft.

Große Teile des Ortes waren zerstört. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, wurde mitgerissen. Bäume, Möbel, Autos gingen Ende Mai 2016 in den Schlamm und Wassermassen unter. Einen Schaden von mehr als 100 Millionen Euro richtete die Flutwelle vor gut drei Jahren an. 100 Häuser wurden teils oder ganz zerstört. Noch immer sind nicht alle Schäden in der kleinen über 2.000-Einwohner-Gemeinde behoben. Menschen leiden weiter unter den Folgen des Unwetters.

Braunsbacher krempeln die Ärmel hoch

So leicht aber gaben die Braunsbacher nicht auf. Schon kurz nach der Katastrophe krempelten sie die Ärmel hoch und packten an. Riesiges Baugerät wurde herbeigeschafft, containerweise Schutt davongekarrt. Die Wiese am örtlichen Sportplatz verwandelte sich in eine Sammelstelle kaputter Autos. Sie glich einem Schrottplatz.

"Das ist bis zum heutigen Tag für mich ein Phänomen, dass hier jeder mit jedem zusammengearbeitet hat, auch fremde Leute. Leute, die einfach hierhergekommen sind, die mitgeholfen haben. Das ist immer noch unfassbar für mich." Frank Harsch, Bürgermeister Braunsbach

Braunsbach - die Unwetterkatastrophe Am 29. Mai 2016 war der Ortskern von Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) von einer verheerenden Flutwelle überrollt worden. Braunsbach erlangte dadurch nicht nur bundesweit traurige Berühmtheit. Über 140 Gebäude sind stark beschädigt worden, zehn mussten abgerissen werden. Es entstand über 100 Millionen Euro Gesamtschaden. Nach dem Unglück wurden Straßen und Plätze im Kernort erst einmal monatelang provisorisch repariert. Ein Jahr nach der Katastrophe ging es dann endgültig an den Wiederaufbau.

Heute, drei Jahre nach der Katastrophe, ist vieles wieder hergestellt: Grünanlagen, Straßen, Häuser. Dennoch gleicht der Ort noch immer einer gigantischen Baustelle, kaum ein Tag vergeht ohne baggern, bohren - bauen. Überall wird saniert.

"Und wenn wir hier eine Straße sehen, dann ist es nicht nur eine Straße. Der ganze Tiefbau ist da drin – Kanäle, Glasfaser, Nahwärme, Beleuchtung. Alles, was man sich vorstellen kann." Frank Harsch, Bürgermeister Braunsbach

Das Land hat den Wiederaufbau der Gemeinde Braunbach bisher mit rund 35 Millionen Euro unterstützt. Erst vor kurzem wurden Förderbescheide in Höhe von 325.000 Euro für den Neubau des Feuerwehrhauses und eine halbe Million Euro für den Wiederaufbau der Kanalisation von Geislingen über Braunsbach bis Döttingen bewilligt.