Auch in Heilbronn-Franken: Das ändert sich im Jahr 2024

Alles neu macht dieses mal der Januar - nicht ganz alles. Dennoch stehen einige Änderungen im Jahr 2024 an. Und die betreffen viele in Heilbronn-Franken.

Neues Jahr, neues Glück - oder eben neue Vorschriften und Veränderungen, die auf die Menschen zukommen.

So übernimmt beispielsweise das Unternehmen PreZero ab Januar die Müllabholung im gesamten Heilbronner Landkreis. Dabei kommt unter anderem eine neue Fahrzeugflotte zum Einsatz. Mit dieser soll es beispielsweise möglich sein, den Biomüll besser zu kontrollieren, erklärt Alexander Ludwig von PreZero: Mit zwei sogenannten Biostoffdetektoren wird der Abfall auf Störstoffe wie Metalle durchsucht.

Effizienter und einfacher sollte eigentlich auch das Gesundheitswesen werden - zum Beispiel duch das E-Rezept. Ab Januar soll das flächendeckend das Papier-Rezept ablösen, so das Bundesministerium für Gesundheit. Dort heißt es: "Versicherte erhalten verschreibungspflichtige Arzneimittel dann nur noch per E-Rezept und können dieses mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte (eGK ), per App oder mittels Papierausdruck einlösen." Ob das funktioniert, bezweifeln so einige Ärztinnen und Ärzte und Apothekerinnen und Apotheker in Heilbronn-Franken, beispielsweise:

Der Umtausch von Führerscheinen geht weiter im Jahr 2024. Nächster Stichtag ist Freitag, der 19. Januar. Die Geburtenjahrgänge zwischen 1965 und 1970, die noch den grauen oder rosafarbenen "Lappen" besitzen, müssen sich jetzt sputen. Apropos Autofahren: Ab dem ersten Januar sollen Heilbronn und andere Kommunen keine Umweltzone mehr haben.

An den Geldbeutel geht's den Autofahrern wohl auch beim Tanken. Denn ab dem 1. Januar tritt die nächste Stufe der CO2-Steuer in Kraft, dann steigt der Preis für CO2 von 30 auf 45 Euro pro Tonne. Das schlägt auch hierzulande auf die Stimmung:

Tiefer in die Tasche greifen müssen Verbraucherinnen und Verbraucher auch in Restaurants. Wegen der Corona-Pandemie galt seit dem 1. Juli 2020 auf Speisen in Restaurants und Cafés ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent. Ab Jahresbeginn gilt dann in der Gastronomie wieder 19 Prozent auf Essen in Restaurants und Co. Sieben Prozent werden dann nur noch auf to-go-Essen und Essenslieferungen in der Gastronomie erhoben. Frank Bunschu vom DEHOGA-Verband Main-Tauber rechnet damit, dass die Preiserhöhungen zu einem weiteren Gästeschwund führen werden.

Nachhaltigkeit ist in aller Munde - Milch nicht mehr ganz so sehr. Alternativen werden immer beliebter. Trotzdem gibt es auch im neuen Jahr eine Änderung in Sachen Milchprodukte: Für Milch und Milchmixgetränke in Einweg-Plastikflaschen gilt in Zukunft: Sie kosten Pfand. 25 Cent pro Flasche werden fällig. Gleiches gilt für Milchprodukte wie Joghurt oder Kefir, die in Einwegflaschen zwischen 0,1 und drei Litern angeboten werden. Eine Aufstellung der "Deutsche Pfandsystem GmbH" gibt es bei der Verbaucherzentrale. Weil Tetra Paks und Kartons hiervon nicht betroffen sind, wirkt sich die Änderung allerdings nicht auf alle Molkereien aus. Die Hohenloher Molkerei in Schwäbisch Hall beispielsweise kommt um eine Umstellung herum. Auch für Verbraucher bedeutet die Bepfandung kein Umlernen - die Pfandrückgabe erfolgt, wie bei anderen Plastikflaschen oder Dosen auch, am Automaten im Lebensmitteleinzelhandel.