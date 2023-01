Darts-Euphorie: Liga Hohenlohe erhofft sich Zuwachs

Die Performance von Gabriel Clemens in London lässt bei vielen Darts-Fans die Herzen höher schlagen. Das könnte auch in Hohenlohe seine Auswirkungen haben.

Der deutsche Erfolg bei der Darts-WM in London hat auch in der Dart Liga Hohenlohe eine riesige Begeisterung ausgelöst. Das hat der Leiter der Liga, Michael Sonntag, am Montag dem SWR gesagt.

Den Einzug von Gabriel Clemens ins Halbfinale, hatten sich viele Dart-Spieler gemeinsam in Harry´s Bar in Crailsheim gemeinsam angeschaut, dort sei "die Hölle los" gewesen. Für die Dart-Liga Hohenlohe erhofft sich Michael Sonntag einen spürbaren Zuwachs an Spielerinnen und Spielern und an Mannschaften. Gabriel Clemens drücken sie selbstverständlich beim weiteren Turnierverlauf ganz fest die Daumen.