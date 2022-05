Damenflorett Weltcup: Deutsche im Einzel auf Rang 11 und 18

In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) findet momentan am Bundesstützpunkt das 34. Weltcup-Turnier im Damenflorett statt. Die weltbesten Florettfechterinnen treten im Einzel- und Mannschaftswettbewerb an. Für die deutsche Fechterin Anne Sauer, die sich in Belgrad zuletzt an die Weltspitze gekämpft hat, lief es beim Heimweltcup nicht so wie geplant: Sie verliert am Samstag gegen die Italienerin Martina Favaretto und kommt auf Rang 18. Leonie Ebert wird als beste Deutsche Elfte in Tauberbischofsheim. Am Sonntag treten die beiden Frauen gemeinsam im Teamweltcup an.