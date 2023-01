Eine Anwohnerin bemerkte in der Silvesternacht ein Feuer in einem Dachstuhl in Bad Rappenau. Ob Raketen oder Böller die Ursache sein könnten, ist noch unklar.

In Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) hat in der Silvesternacht ein Dachstuhl gebrannt. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 1:45 Uhr das Feuer. Laut Polizei konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle gebracht und letztendlich auch gelöscht werden. Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten Julian Buchner / Einsatz-Report24 Im Gebäude befanden sich wohl keine Personen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro, so die Polizei. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit 47 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen vor Ort.