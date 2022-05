In Bad Mergentheim-Wachbach (Main-Tauber-Kreis) hat am frühen Freitagmorgen der Dachstuhl eines Wohnhauses gebrannt. Ursache waren möglicherweise Schweiß-Arbeiten an der Dachisolierung. Durch Funken wurde nach Polizeiangaben vermutlich in der Isolierung ein Schwelbrand ausgelöst, in der Nacht geriet dann der Dachstuhl in Brand. Der Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Das Haus befindet sich gerade im Umbau und war laut Polizei nicht bewohnt.