Mehrfamilienhaus in Boxberg gerät in Brand

In Boxberg (Main-Tauber-Kreis) ist die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. Alle Bewohner konnten sich retten.

In Boxberg (Main-Tauber-Kreis) ist am Mittwochnachmittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen. Alle Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten.

Ortsdurchfahrt gesperrt

Mit einer Drehleiter sind rund 80 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz und kämpfen gegen die verbliebenen Glutnester an. Wegen der Löscharbeiten ist aktuell die B292/Ortsdurchfahrt in beide Richtungen gesperrt, es kann zum Stau kommen.

Bewohner evakuiert

Für die Bewohner stellt die Gemeinde Boxberg vorerst eine Notunterkunft zur Verfügung. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Brandursache und Höhe des Schadens sind nun Gegenstand der Ermittlungen.