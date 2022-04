100.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand

Bei einem Wohnhausbrand in Pfaffenhofen (Kreis Heilbronn) ist am Montagabend nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Kurz vor 20 Uhr geriet nach Polizeiangaben der Dachstuhl des Hauses in Brand. Als das Feuer ausbrach, befanden sich fünf Personen im Haus. Sie konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Um den Brand zu löschen, musste die Feuerwehr den kompletten Dachstuhl abtragen, die Ortsdurchfahrt musste gesperrt werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr war mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort.