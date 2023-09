per Mail teilen

Eine Gruppe von Dachdeckern hat in Heilbronn versucht, einen 72-Jährigen zu betrügen. Die Männern konnte festgenommen werden.

Der Fall ereignete sich zwischen Freitag und Montag: Mehrere angebliche Dachdecker boten einem Mann in Heilbronn an, sein Garagendach zu einem besonders günstigen Preis zu decken. Der Mann nahm das Angebot gerne an. Nach getaner Arbeit forderten die Dachdecker dann allerdings ein Vielfaches des vereinbarten Betrags.

Da der 72-Jährige nicht genügend Geld im Haus hatte, wurde ausgemacht, dass er den Restbetrag später zahlen solle. Dem Hausbesitzer kam das Ganze aber doch komisch vor und erstatte Anzeige bei der Polizei. Diese konnte im Anschluss vier Männer festnehmen. Ihnen wird gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen.

Die Polizei bittet Zeugen oder mögliche Geschädigte, sich zu melden.