Erste CSD-Solidaritätsaktion auf dem Heilbronner Marktplatz

per Mail teilen

Auf dem Heilbronner Marktplatz findet am Dienstagnachmittag erstmals eine Solidaritätsaktion zum Christopher Street Day (CSD) statt. Das Motto lautet "queers*hn".

Das Motto der Solidaritätsaktion auf dem Heilbronner Marktplatz lautet "queers*hn". Bei der Aktion sollen sich alle Menschen, egal mit welchen sexuellen Orientierungen oder kulturellen Hintergründen, versammeln. Laut der Heilbronner Antidiskriminierungsstelle adi.hn ist es die erste Aktion dieser Art in Heilbronn.

LGBTTQ*+ Community in Heilbronn

Als "queer" werden Menschen bezeichnet, die sich der LGBTTQ*+ Community zuordnen, deren Sexualität also nicht der sogenannten gesellschaftlichen Norm entspricht. In Heilbronn werden sie kaum gezielt mit Aktionen angesprochen und positiv wahrgenommen, heißt es von der Heilbronner Antidiskriminierungsstelle. Bei "queers*hn" auf dem Marktplatz sollen deshalb alle Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch kommen können.

Solidaritätsaktion am Marktplatz

Die Solidaritätsaktion für mehr Offenheit in der Gesellschaft beginnt am Dienstag um 15 Uhr auf dem Heilbronner Marktplatz. Oberbürgermeister Harry Mergel (SDP) wird zusammen mit dem Jugendgemeinderat das Hissen der Regenbogenfahne feiern. Zudem soll der neue Safe Space "Cheers queers" in Heilbronn angekündigt werden.

"queers*hn" ist am Dienstagnachmittag das Motto vor dem Heilbronner Rathaus (Archiv) SWR

Christopher Street Day

Der Christopher Street Day kommt ursprünglich aus der Schwulen- und Lesben-Bewegung und fand erstmals am 28. Juni 1970 in New York statt.