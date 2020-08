per Mail teilen

Das Projekt "Chance" in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) zur Rehabilitation von straffälligen Jugendlichen ist durch die Corona-Pandemie nur zur Hälfte ausgelastet.

Der stellvertretende Leiter von "Chance" Robert Ileka sieht das Projekt durch die Corona-Pandemie ausgebremst. So sei in den vergangenen Wochen zum Beispiel das "Aufnahmemanagement sehr träge" gewesen. Gefängnisse waren "dicht", um eine Ansteckung unter den Insassen gering zu halten.

"Langsam öffnet sich das wieder und es kommen Neue hier an. Von daher ist das jetzt eine Zeit, die blöd ist, weil wir einfach nicht nachbesetzt werden." Robert Ileka, Projekt "Chance" in Creglingen

Seit 2003 sind im alten Kloster Frauental in Creglingen bei "Chance" rund 230 Menschen betreut worden. Ein Rehabilitationsplatz in dem Projekt kostet rund 7.000 Euro im Monat. Derzeit werden in Creglingen elf Jugendliche betreut, bei 21 Plätzen.

Das Projekt Chance im alten Kloster Frauental SWR Harald Holz

Aus eigenem Antrieb heraus

Beim Projekt "Chance" werden Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren, die zu Haftstrafen verurteilt worden sind, betreut. Wollen sie sich aus eigener Initiative heraus bessern, dürfen sie in die etwas freiere Form des Strafvollzugs wechseln, anstatt ihre Strafe im Gefängnis in Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) verbüßen zu müssen.

Arbeit und Betreuung

In den Gemäuern des alten Klosters Frauental gibt es Maler-, Maurer-, Schreinerwerkstätten und zugehörige Schulungen. Die Jugendlichen sollen lernen, sich in die Arbeitswelt einzufügen. Bis zu drei Jahre sollen sie dabei lernen, dass Arbeit auch Freude und Bestätigung sein kann. Zudem führen sie Gespräche mit Betreuern.

56 Prozent der Teilnehmer schließen das Programm erfolgreich ab und bleiben bis zum Ende der Haftstrafe. Der Rest geht aus vielerlei Gründen zurück ins Gefängnis nach Adelsheim.