Streit wegen Erddeponie-Vorgaben in Creglingen

Der kommunale Frieden zwischen der Stadt Creglingen (Main-Tauber-Kreis) und der Landkreisverwaltung scheint gestört zu sein. Der Grund: Das neue Annahmeverfahren bei Erddeponien.

Wer ein Haus baut und vorher das Grundstück ausheben muss, der fährt den Bodenaushub in der Regel in eine Erddeponie. Doch so einfach scheint das nicht mehr zu sein. Im Main-Tauber-Kreis gibt es deshalb gerade Streit zwischen der Stadt Creglingen und dem Landkreis.

Ablagerungsverbot für verwertbare Abfälle

Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn (parteilos) hat dem Abfallwirtschaftsbetrieb (AWMT) öffentlich Schikane vorgeworfen und droht damit, den Betrieb und die Verantwortung der beiden Erddeponien im Stadtgebiet an den Landkreis zurückzugeben. Hintergrund sind die neuen gesetzlichen Vorgaben: Für Abfälle, die verwertet werden können, gilt ein Ablagerungsverbot.

"Das ist eine Kritik, dass man diese Gesetze überhaupt so macht, dass man demjenigen, der investiert, das Leben schwer macht."

Neue Vorgaben: "bürokratischer Schwachsinn"

Wer künftig Bodenaushub von einer Haus-Baustelle auf der Deponie ablagern will, muss nachweisen, dass dieser nicht anderswo verwertet werden kann und dies schriftlich auf mehreren Formularseiten dokumentieren. Uwe Hehn bezeichnete das neue Annahmeverfahren auf den Erddeponien im Gespräch mit dem SWR als "bürokratischen Schwachsinn".

Hehn: "Weder praktikabel noch bürgerfreundlich"

Dass man Kleinigkeiten wie Wurzelreste aussortieren müsse, sei für ihn nicht nachvollziehbar, erklärt der Creglinger Bürgermeister. "Dass man da natürlich keinen Wurzelstock bringen darf, das war ja bisher schon so. Aber wenn da drinnen steht, dass sie Steine bis maximal 40 Zentimeter Durchmesser dabei haben dürfen und nicht größer, ja, das ist ein bisschen weltfremd", findet Hehn. Weder praktikabel noch bürgerfreundlich seien diese Vorgaben.

Häuslebauer haben es nicht mehr so leicht (Symbolbild) SWR

Scheinheilige Politik

Nicht nur ein größerer Aufwand, auch höhere Kosten kämen auf Bauherren zu, wenn sie ihren Bodenaushub an gewerbliche Abnehmer liefern müssten. Hehn wirft der Politik Scheinheiligkeit vor: Die ganze Zeit würde man davon reden, man wolle das Bauen billiger machen - aber dann gebe es doch immer mehr Vorschriften, die es teurer machen würden. Und diese Vorschriften machen Land und Bund, nicht etwa der Abfallwirtschaftsbetrieb, betonte Hehn.

Landratsamt verärgert über öffentlichen Vorwurf

Das Landratsamt will die Kritik so nicht stehen lassen und ist verärgert. Vor allem deshalb, weil in der veröffentlichten Tagesordnung zur Gemeinderatssitzung von so wörtlich "schikanösen Vorgaben" des Abfallwirtschaftsbetriebs die Rede war. Dieses Vorgehen des Bürgermeisters sei innerhalb der kommunalen Familie im Landkreis nicht üblich und auch nicht akzeptabel, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Die Behörde verweist darauf, dass die geforderte Prüfung des Materials bei Erddeponien bereits seit 1995 grundsätzlich notwendig sei. Entgegen bisheriger Praxis könne künftig darauf nicht mehr verzichtet werden. Neu sei nur, dass bei Anlieferungen von über 100 Kubikmetern jetzt ein Verwertungsnachweis gefordert werde. Doch diese Zahl vermisst Hehn im Schreiben des Landratsamts.

Erdaushub kann nicht mehr so einfach auf die Deponie (Symbolbild) SWR

Forderung: Formalien nicht für Kleinanlieferer

Der Bürgermeister will das Gespräch mit der Kreisbehörde suchen, erzählte er im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbron. Seine Forderung: Er wolle schriftlich, dass all die Formalien nicht für Kleinanlieferer gelten. Ohne diesbezügliche Einigung würde es darauf hinaus laufen, dass er sagen wird: "Abfallrecht ist ja Sache des Landratsamts - dann wird man sich wohl darauf einigen, dass diese Erddeponien vom Landratsamt geführt werden als zuständige Behörde."