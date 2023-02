Stallbrand Creglingen: Brandstiftung weiter ausgeschlossen

Am zweiten Tag nach einem Großbrand in einem Stall in Creglingen war die Polizei am Dienstag mit einem Sachverständigen vor Ort. Es geht um Ermittlungen zur Brandursache.

Am Sonntagabend brannte ein großer Schweinestall in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) ab. Zur Ermittlung der Brandursache war die Polizei zu einer Brandortbegehung am Dienstagvormittag mit einem Sachverständigen in der Brandruine. Brandstiftung bisher ausgeschlossen Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten allerdings auch am Dienstag nicht von Brandstiftung als Ursache aus. Nähere Details zum genauen Hergang sind aktuell nicht bekannt. 1.800 Ferkel gestorben Bei dem Brand kamen rund 1.800 Ferkel um. Die schnelle Ausbreitung des Feuers, angefacht durch den starken Wind, habe einen Rettungsversuch unmöglich gemacht, berichtete die Feuerwehr bereits am Montag. Explosion von Gastank verhindert Immerhin konnten die Einsatzkräfte einen großen Gastank direkt neben dem Stall sichern und eine Explosion und damit weitere Folgen des Feuers verhindern.