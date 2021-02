per Mail teilen

In der Basketball-Bundesliga haben die Hakro Merlins Crailsheim auswärts gegen Gießen mit 101:82 gewonnen. Die Crailsheimer bleiben damit weiter auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Ludwigsburg. Für die Merlins war es der vierte Sieg in Folge. Am Dienstag treffen die Crailsheimer zuhause auf Alba Berlin.