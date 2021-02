per Mail teilen

Der Stadtfeiertag wurde in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) in diesem Jahr corona-bedingt virtuell gefeiert. Die Rede von Oberbürgermeister Christoph Grimmer (parteilos) wurde online gezeigt. Er zog Bilanz und blickte in die Zukunft - worüber er auch mit SWR-Moderator Mathias Grimm gesprochen hat.