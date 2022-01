Roxane Riecker bringt Hilfsgüter ins Ahrtal

Die Crailsheimerin Roxane Riecker bringt am Mittwoch zum dritten Mal nach der Flutkatastrophe im Sommer vergangenen Jahres Hilfsgüter ins Ahrtal. Die Frau aus Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) will Dinge in das Katastrophengebiet bringen, die sie zuvor von vielen Menschen gespendet bekommen hat. Sie habe zum Beispiel eine Wohnzimmereinrichtung, die aussehe wie neu, und dazu noch Schränke, die sie mitbringen würde, sagte Riecker dem SWR. Sie warte allerdings noch auf Rückmeldung, ob sie diese Gegenstände mitbringen könne, da es für die Menschen vor Ort derzeit sehr schwierig sei, Dinge zu lagern, so Riecker.