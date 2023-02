Crailsheim: Kinder bauen Stadt aus 500.000 Legosteinen

Aus 500.000 Legosteinen eine Modell-Stadt bauen? Diesen Traum durften gut 40 Kinder in Crailsheim in den letzten beiden Tagen in einem Faschingsferienprogramm ausleben.

Die Faschingsferien laufen und während andere Kinder die Ferien auf Skipisten oder Faschingsumzügen verbringen, wird in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) "geschuftet". In einer Art Ferienprogramm galt es am Montag und Dienstag eine ganze Stadt zu bauen - und das aus 500.000 Legosteinen. Die lokale Pfadfinderschaft Royal Rangers hatte zu den Lego-Tagen ins Christliche Zentrum der Volksmission in Crailsheim eingeladen. Am Dienstagabend konnte die fertige Stadt begutachtet werden. Kinder arbeiten gern zusammen Bei der Herangehensweise unterscheiden sich die Kinder zwar deutlich. Manch einer sortiert die Steine akribisch vor, anderswo tobt das kreative Chaos. Wobei sich aber alle einig sind: Gemeinsam geht es besser! An einzelnen Stationen bauen die Kinder paarweise an ihren Modellen. SWR Simon Bendel Architekt als Berufswunsch mit dabei Fragt man die Kinder, was sie mal werden wollen, fällt durchaus gelegentlich der Beruf Architekt. Ein Junge meint etwa, er will später Dinge erschaffen und sagen können: "Das ist mein Werk!" Andere träumen aber auch von ihrer Zukunft als Sängerin, Basketballer oder Postbote.