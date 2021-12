Vergaben für Fliegerhorst-Sanierung

Der im Mai abgebrannte Sozialwohnraum im Fliegerhorst Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) wird saniert. Der Bauausschuss will am Abend die Arbeiten vergeben. Die Sanierung der Sozialwohnungen in der Burgbergstraße in Crailsheim kostet voraussichtlich rund 1,3 Millionen Euro. Rund 900.000 Euro davon kommen aus Fördertöpfen von Bund und Land. Die Versicherung übernehme zwar den Brandschaden, so ein Sprecher der Stadt auf SWR-Anfrage, die Stadt müsse aber in Vorleistung gehen. Start der Sanierung soll möglichst im Frühjahr sein. Im vergangenen Mai hatte das historische Gebäude gebrannt und war danach unbewohnbar. Kurz zuvor war es für rund zwei Millionen Euro für Sozialwohnraum generalsaniert worden.