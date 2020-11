Nach einem tödlichen Auspark-Unfall in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) am Samstagabend ermittelt die Polizei noch die Ursache. Die Ursache könnte einen medizinischen Grund haben oder ein Fahrfehler gewesen sein, so ein Polizeisprecher. Klar sei bisher, dass der 51 Jahre alte Autofahrer beim Aufprall auf eine Mauer tödlich verletzt wurde und deshalb noch vor Ort starb. Der Mann verlor laut Polizei am Samstag gegen 19:30 Uhr die Kontrolle über sein Auto und prallte damit rückwärts gegen eine Steinmauer - der Grund ist noch unklar, die Verkehrspolizei Kirchberg ermittelt. Der Schaden am Auto wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.