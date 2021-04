Die Corona-Testpflicht für Kinder in den städtischen Kindergärten in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist um eine Woche verschoben worden. Die Lolly-Tests kamen nicht rechtzeitig an.

Die Testpflicht sollte am Montag starten. Nun geht es für Kinder in der Notbetreuung der städtischen Kitas in Crailsheim erst kommende Woche los. Grund ist eine verspätete Lieferung sogenannter Lolly-Tests. Stadtsprecher Christian Herse sagte auf SWR-Anfrage, die Tests seien aktuell nur schwer zu bekommen. Die Lieferung sei erst am Montagmittag eingetroffen. "Der Start, muss man sagen, war leider ein bisschen holprig. Es ist aktuell wirklich nicht einfach, die entsprechenden Testkits zu bekommen." Christian Herse, Stadtsprecher Crailsheim Corona-Schnelltests per Nasenabstrich ausreichend vorhanden In den Kitas wolle man nicht die klassischen und bekannten Schnelltests mit Stäbchen. Für die Jüngsten hatte die Stadt sogenannte Lolly-Tests geordert. In den Schulen gibt es genügend Corona-Schnelltests. Hier wird mit Stäbchen ein Nasenabstrich vorgenommen. Im ersten Quartal 2021 hat Crailsheim rund 260.000 Euro für Testkits und Arbeitsschutzmittel ausgegeben. Wieviel Bund oder Land hiervon erstatten, sei noch unklar. Als ehemaliger Corona-Hotspot will die Stadt Crailsheim noch ihr dezentrales Testangebot weiter ausbauen. Die Idee: Sportvereine sollen beim Testen mithelfen. Vereinsmitglieder werden vom DRK für die Tests geschult. Die Tests und die Schutzausrüstung stellt die Stadt. Ziel sei ein niederschwelliges Angebot vor Ort, gerade in den Stadtteilen, heißt es. Schrozberg Einen Monat nach 1.000er Inzidenz Ehemaliger Corona-Hotspot Schrozberg: Tests für Kinder kaum zu bekommen Noch vor vier Wochen hatte Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) eine Corona-Inzidenz von über 1.200. Mittlerweile wird dort wieder über die Öffnung der Kitas nachgedacht. Doch die Besorgung der Tests dafür wird zur Herausforderung. mehr... Auch die Stadt Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) war vor rund vier Wochen ein Corona-Hotspot mit Inzdenzwerten von zeitweise über 1.000. Die Situation hat sich entspannt, die Stadt hofft, demnächst wieder die Kitas öffnen zu können. Aber auch hier gibt es Lieferprobleme mit Tests, bestätigt Bürgermeisterin Jacqueline Förderer (parteilos).