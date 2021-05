In zwei Online-Veranstaltungen stellt die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) am Dienstag und Mittwoch Geschenk- und Arbeitgebergutscheine vor. Die Stadtverwaltung und der Stadtmarketingverein Crailsheim haben das neue Gutscheinsystem gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Schwäbisch Hall entwickelt. Es soll im Vorfeld des diesjährigen Weihnachtsgeschäftes starten. Dabei geht es zum einen um Geschenkgutscheine, die unter anderem im lokalen Handel eingelöst werden können. Zum anderen geht es um Gutscheine, die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern monatlich bis zu 44 Euro steuerfrei zukommen lassen können. Infos für Händler gibt es am Dienstag ab 19 Uhr, für Arbeitgeber am Mittwoch ab 16 Uhr.