In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist die Stadtverwaltung zufrieden mit dem Verlauf des Septembermarkts. Er ersetzte dieses Jahr das coronabedingt abgesagte Fränkische Volksfest.

Am Sonntagabend war der Crailsheimer Septembermarkt mit einem Feuerwerk zu Ende gegangen. Stadtsprecher Christian Herse sagte dem SWR, dass die Rückmeldungen größtenteils positiv gewesen seien.

"Schausteller, die jetzt tatsächlich eine Woche lang bei uns in der Innenstadt auf dem Schweinemarktplatz ihre Fahrgeschäfte aufgebaut hatten, waren hell auf begeistert und haben spontan angefragt, ob sie nicht noch verlängern könnten." Christian Herse, Stadtsprecher Crailsheim

Auch bei den Bürgerinnen und Bürgern sei die Ersatz-Veranstaltung in Crailsheim gut angekommen: "Sie haben sich einfach gefreut, dass wieder etwas in ihrer Stadt passieren kann, wenn auch etwas anders als in üblichen Zeiten", so Herse weiter.