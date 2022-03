Hinweg mit Hilfsgütern, Rückweg mit Geflüchteten: So hilft ein Crailsheimer Ukrainern

per Mail teilen

Rainer Klaering lebt seit 30 Jahren in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall), seine Partnerin kommt aus Kiew. Um zu helfen, haben die beiden eine Aktion gestartet.

Montagmorgen, acht Uhr: Während andere Menschen unterwegs zur Arbeit sind, steigen Rainer Klaering und seine Frau ins Auto und machen sich auf den Weg Richtung Lwiw in der Ukraine.

Ihr Ziel: Ein Ort nahe Lwiw an der polnisch-ukrainischen Grenze, einer von zwei Übergängen, an denen viele Menschen aus der Ukraine nach Polen kommen. 1200 Kilometer Strecke, 11 Stunden Fahrzeit. Als Rentner hat er schließlich "jede Menge Zeit", sagt Rainer Klaering.

"Das Auto ist randvoll bis unters Dach", so Klaering, bepackt mit Babynahrung, Windeln und Arzneimitteln, die Ärzte und Apotheker aus der Region gespendet haben.

Klaerings Frau kommt aus Kiew

Klaerings Frau stammt aus Kiew und betreibt in Crailsheim ein Restaurant. Die Fahrt an diesem Montag ist bereits ihre dritte. "Das erste Mal sind wir vor etwa 14 Tagen gefahren", erzählt Klaering.

"Als wir gesehen haben, was an der Grenze los ist, haben wir uns entschieden, das nun regelmäßig zu machen."

An der Grenze hat Klaering unter anderem eine Frau getroffen, die mit ihrem kleinen Sohn 36 Stunden in einem völlig überfüllten Zug unterwegs gewesen sei und dann in einem Lager gelandet war. Kurzerhand nahm das Crailsheimer Paar die Ukrainerin und ihren Sohn mit dem Auto mit nach Deutschland.

"Sie waren richtig verängstigt. Es ist kalt. Als die Dame bei uns im Auto saß, hat sie erst einmal geweint vor Erleichterung", erinnert sich Klaering. "Viele haben nur einen Rucksack oder eine Tasche, da ist ihr Leben drin. Alle haben ihre Männer zurückgelassen."

Dieses Bild hat Rainer Kläring an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine gemacht. SWR

Erste Fahrt mit Privat-Pkw, nun wird Klaering gesponsort

Die erste Reise an die Grenze zwischen Polen und der Ukraine hat Klaering noch mit seinem privaten Pkw angetreten. Beim zweiten Mal stellte ein Bekleidungshaus aus Crailsheim einen 9-Sitzer zur Verfügung.

"Damit konnten wir sieben Menschen von der Grenze herbringen, die Verwandte oder Freunde in Crailsheim haben", sagt Klaering. Die dritte Fahrt treten er und seine Frau wieder in einem großen Auto an. Dieses Mal hat ein VW-Autohaus das Fahrzeug zur Verfügung gestellt.

Die Resonanz in Crailsheim und Umgebung sowie die Spendenbereitschaft von Ärztinnen und Ärzten, Apotheken und Unternehmen seien enorm, sagt Klaering.

Fahrt vorher eng abgestimmt

Das Crailsheimer Paar fährt nicht planlos zur Grenze, sondern stimmt sich vorher eng mit Koordinierungsstellen vor Ort ab. Da Klaerings Frau selbst aus der Ukraine kommt, spricht sie Russisch und ist mit den Stellen vor Ort in engem Kontakt, so Klaering. Sie klärt ab, was gebraucht wird und welche Menschen Hilfe beim Transport in die Region rund um Crailsheim benötigen könnten.

Ukrainer haben Angst vor Flüchtlingslagern

Wer selbst helfen möchte, dem rät Klaering, darüber nachzudenken, ob die Aufnahme Geflüchteter möglich wäre.

"Unterkunft ist das, was derzeit am meisten hilft. Die Leute haben panische Angst, in ein Lager zu kommen."

Mit Freiwilligen, die selbst Menschen aufnehmen, gebe es bereits erste tolle Erfahrungen - zum Beispiel sei eine ukrainische Familie mit einem Kind mit Behinderung, in einem Nachbarort von Crailsheim untergekommen.