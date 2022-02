Stadt plant Fränkisches Volksfest 2022

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) soll nach zwei Jahren Pause in diesem Jahr wieder ein Fränkisches Volksfest stattfinden. Es gingen 499 Bewerbungen für die verschiedenen Fahrgeschäfte und Angebote ein, berichtete die Stadtverwaltung. Es konnten aber nur 84 davon zugelassen werden. Darüber wurde kürzlich der Gemeinderat informiert. Das Volksfest soll in diesem Jahr vom 16. bis 19. September stattfinden. Den Festzug organisiert das Crailsheimer Gewerbe. Der Verein Stadtmarketing Crailsheim und das Sachgebiet Kultur sind bereits mit den Vorarbeiten beschäftigt. Sollte ein Fränkisches Volksfest im normalen Rahmen nicht möglich sein, wird wie in den vergangenen beiden Jahren ein Ersatzkonzept erarbeitet, hieß es.