Planungen für Kulturwoche laufen

Die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) will Ende August eine Kulturwoche durchführen. Das Jubiläum "25 Jahre KuWo" sollte dieses Jahr eigentlich gefeiert werden, doch weil nicht klar ist, was im Sommer wieder erlaubt sein wird, hat die Stadt die Jubiläumsauflage auf nächstes Jahr verschoben. Dieses Jahr soll es vom 29. August bis zum 5. September eine Reihe von Konzerten geben. Wie es heißt, mit viel Abstand auf dem Volksfestplatz. Crailsheim ist nicht die einzige Stadt in der Region, die für den Sommer Veranstaltungen plant. In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) soll es im August den Kultursommer geben. Die Stadt Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) will Anfang Mai entscheiden, ob sie den Talmarkt durchführt. Der Termin wäre vom 24. bis 29. Juni, also vergleichsweise früh.