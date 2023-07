Vandalismus in Crailsheim: Schmierereien im gesamten Stadtgebiet

In Crailsheim haben bislang unbekannte Täter im gesamten Stadtgebiet Tafeln und Schilder beschmiert. Die Stadt hat Anzeige erstattet und hofft auf Zeugen.

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind zahlreiche städtische Tafeln und Schilder beschmiert worden. Die Stadtverwaltung spricht von "teils sehr zweifelhaften Kommentaren" und hat Anzeige erstattet.

"Wir gehen nicht von einem Dummejungenstreich aus, sondern von einer Botschaft."

Auf vielen Plakaten nahmen die Vandalen Änderungen vor. Pressestelle Stadtverwaltung Crailsheim

So wurden am Wochenende verschiedene Infotafeln auf dem Marktplatz und am Schweinemarktplatz mit rotem Permanentmarker beschmiert. Entsprechende Kritzeleien wurden zudem am Container zur Innenstadtentwicklung und an den Eingangsbereichen des Rathauses festgestellt, teilte die Stadt mit. Aber auch an der "Vogelvilla" auf dem Kreckelberg seien die Unbekannten aktiv gewesen.

Vandalismus ist leider ein Thema, mit dem wir uns immer wieder konfrontiert sehen. Was wir nun aber an verschiedenen...Posted by Stadtverwaltung Crailsheim on Tuesday, July 4, 2023

Die Stadtverwaltung hofft bei der Suche nach dem oder den Tätern auch auf Hinweise aus der Bürgerschaft. Sollten weitere Objekte beschmiert worden sein, bittet sie, diese ebenfalls zu melden.