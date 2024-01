Im Frühjahr 2024 soll das Projekt einer temporären Fußgängerzone in Crailsheim starten. OB Christoph Grimmer ist gespannt, wie das Projekt in der Praxis angenommen wird.

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) wird die Innenstadt von Anfang April bis Ende Juli mit einer temporären Fußgängerzone zum Versuchsraum. Der Gemeinderat hat im November erneut mit großer Mehrheit für das Projekt gestimmt.

Wir werden abwarten müssen, wie die Teilsperrung der Karl- und Wilhelmstraße insgesamt funktioniert. Zu welchen Einschränkungen und Behinderungen es auch kommt.

Bürger mit Vorschlägen

Durch das "viel beachtete und diskutierte Projekt" werde man am Ende auf jeden Fall neue Erkenntnisse gewinnen, ist der OB überzeugt. Bürgerinnen und Bürger konnten bereits Vorschläge für die temporäre Fußgängerzone machen. Die Ideen reichen von der Organisation eines regelmäßigen Gesprächscafés, über einen Beitrag zur Biodiversitätswoche oder kleine Mitmachaktionen in den Bereichen Kunst, Sport oder Musik. Auch die Gewerbetreibenden können die zusätzlichen Flächen nutzen und individuell gestalten.

Attraktive Innenstadt

Mit der temporären Fußgängerzone möchte die Stadt Crailsheim den Autoverkehr einschränken, um die Innenstadt attraktiver zu machen und den Handel zu stärken. Wichtig sei dabei, dass sich an dieser Entwicklung auch alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Städte würden insgesamt aktiver, das Geschehen in ihren Innenstädten stärker in den Blick zu nehmen, so Grimmer. Es gehe darum, künftig noch mehr Aufenthaltsqualität in den Innenstädten zu schaffen.

Wir sind als Stadt Crailsheim insgesamt gut aufgestellt.

Neuer Gemeinderat

Das Jahr 2024 wird aber auch im Zeichen der Kommunalwahl stehen, die in allen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg am 9. Juni 2024 ansteht, zeitgleich mit der Europawahl.