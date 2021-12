Geschlechtsneutrale Hundeverordnung

Der Hauptausschuss in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) passt heute die Verordnung der Hundesteuer an. Zum einen geht es um die Beiträge, zum anderen um Geschlechtsneutralität. Der Text werde gegendert, sagte ein Sprecher dem SWR, ein normaler Verwaltungsvorgang. Das bezieht sich auf die Hundebesitzer, nicht auf die Tiere. Zudem würden aber auch die Sätze angepasst, so der Sprecher. Das war zuletzt, wie die Textanpassung, 2013 der Fall. Aktuell beträgt die Steuer im Kalenderjahr für den ersten Hund in Crailsheim noch 96 Euro, für einen Kampfhund 600. Gerade für letztere werden sich der Satz erhöhen und Vorgaben ändern, so der Sprecher.