Netzwerk gegen Rassismus startet im März

Das neue Netzwerk gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) startet offiziell im März. Zur bundesweiten Woche gegen Rassismus planen die Beteiligten wie Vereine, Kirchen, Schulen und städtische Einrichtungen verschiedene Aktionen wie Theaterstücke und Vorträge. Das Netzwerk war Ende vergangenen Jahres auf Initiative des Jugendbüros gebildet worden. Ziel ist es, bestehende Projekte in Crailsheim miteinander zu verknüpfen und die Probleme stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. Hintergrund sind die hohen Wahlergebnisse für die AfD in Crailsheim, die bei den Landtags- und Bundestagswahlen um die 15 Prozent lagen.