Erste Mountainbike-Trail-Begehung

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) treffen sich am Dienstag Vertreter der Interessengemeinschaft Mountainbiker Hohenlohe, der Stadt und des Landkreises zu einer ersten Trail-Begehung. Es geht um eine von mehreren möglichen Strecken für Mountainbiker, die an zwei Runden Tischen in enger Absprache mit Förstern und Naturschutz besprochen wurden. Das Treffen ist im städtischen Schönebürgwald. Die Stadt Crailsheim hatte eigene Trails aus rechtlichen Gründen abgelehnt, will aber kooperieren. Die Interessengemeinschaft Mountainbiker Hohenlohe wurde im Herbst gegründet und will ein positives Vorbild fürs Biken in der Natur sein. In Schwäbisch Hall steht der Verein "Trails of Hall" kurz vor der amtlichen Zulassung zweier Moutainbike-Trails.