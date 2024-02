Werkstatt für E-Lokomotiven in Crailsheim im Gespräch

per Mail teilen

Das Land Baden-Württemberg will eine neue Werkstatt für Elektro-Lokomotiven bauen. Crailsheim ist einer von zwei möglichen Standorten.

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) soll noch der Gemeinderat abstimmen, ob die Stadt als Standort für eine Werkstatt für Elektro-Lokomotiven zur Verfügung steht. Das baden-württembergische Verkehrsministerium will im Land ein Wartungs- und Instandsetzungszentrum für Schienenfahrzeuge bauen. Crailsheim und Tübingen wurden als mögliche Standorte bestimmt.

Stadtverwaltung will die Werkstatt

Im September ist das Land mit dem Vorhaben auf die Stadt Crailsheim zugegangen. Dort ist die Freude groß, heißt es von einem Stadtsprecher. Die Verwaltung sieht in dem Projekt eine große Chance, den Stellenwert und die Zukunftschancen der Stadt zu verbessern. Kommende Woche soll der Gemeinderat die Bereitschaft zum Bau der Eisenbahnwerkstatt beschließen. Ob das Werk dann in Crailsheim gebaut wird, soll sich noch in diesem Jahr entscheiden.

Crailsheim hat lange Bahn-Historie

Die Eisenbahn ist in Crailsheim bereits seit über 150 Jahren vertreten. 1866/67 ist laut Stadtarchiv der erste Bahnanschluss in Betrieb gegangen. Die Eisenbahn war dort lange wichtigster Arbeitgeber. Mit dem Bau einer Werkstatt für Elektro-Lokomotiven würde der Bahnstandort Crailsheim wieder attraktiver werden.