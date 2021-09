Basketballer Crailsheim Merlins verlieren Testspiel gegen Ulm

Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim haben gestern zu Hause gegen Ulm in der Verlängerung verloren. Das Testspiel in der Arena Hohenlohe endete mit 78:70, war aber hart umkämpft. Auf Seiten der orangenen Ulmer sorgte Ex-NBA-Profi Cristiano Felicio für die ersten sehenswerten Szenen. Bei den Gastgebern setzte Dejan Kovačević mit einem krachenden Dunking ein Ausrufezeichen - wonach die Merlins in der ersten Hälfte dominierten. Im zweiten Durchgang kamen die Ulmer besser ins Spiel und durch Felicio vor allem unter dem Korb zu ihren Punkten. Rund 800 Zuschauer sahen das Spiel und "brachten die Arena zum Kochen", wie es in einer Mitteilung hieß.