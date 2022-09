Merlins Crailsheim fahren Feuerwehrautos Richtung Ukraine

per Mail teilen

Drei Feuerwehrfahrzeuge haben die Hakro Merlins Crailsheim mit Spendengeldern von der Stadt Crailsheim erworben. Montagmorgens ging es los in die Ukraine.

Der Crailsheimer Basketballbundesligist Hakro Merlins hat drei ausrangierte Feuerwehrfahrzeuge der Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) aufgekauft und fährt diese nach Polen. In der polnischen Partnerstadt Bilgoraj werden die Fahrzeuge dann an den ukrainischen Bürgermeister der Stadt Nowowolynsk übergeben.

Spenden finanzieren Fahrzeugspende

Die Merlins finanzierten den Kauf mit Spendengeldern, die schon zu Beginn des Kriegs in der Ukraine vom Verein eingesammelt wurden. Neben den Fahrzeugen werden noch Walkie-Talkies und Drohnen gespendet. Der Gesamtwert liegt bei rund 50.000 bis 60.000 Euro, sagte der Organisator Joachim Wieler dem SWR.

"[In Cherson, in Mariupol und Charkiw] wird ständig die Feuerwehr benötigt, wenn nach Angriffen der Russen Brände ausbrechen. Deshalb sind die Städte im Westen der Ukraine etwas ausgedünnt."

Die Stadt Nowowolynsk liegt nahe der polnischen Grenze im Westen der Ukraine. Die Stadt bat um die Spende, da zum einen die eigenen Fahrzeuge in den stark umkämpften Gebieten im Osten gebraucht würden, erklärte Joachim Wieler, der die Fahrzeuge mit überführt. Zum anderen beherberge Nowowolynsk nun sehr viele Geflüchtete und brauche deshalb Unterstützung. Am Donnerstag plant der achtköpfige Trupp wieder in Crailsheim zu sein.