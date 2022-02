Merlins erreichen vorzeitig Viertelfinale

Im FIBA Europe Cup sind die Basketballer der HAKRO Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) in die K.O.-Phase eingezogen. Sie gewannen am Dienstag gegen Kiew mit 82:62. Damit stehen die HAKRO Merlins bereits vor dem letzten Gruppenspiel in Italien am Freitag ab 20:30 Uhr gegen Reggio Emilia als Viertelfinalist fest. Gereicht hätte den Merlins eine Differenz von nur drei Punkten, um vorzeitig weiterzukommen, aufgrund des direkten Vergleichs. Das deutliche Ergebnis gegen das Team aus der Ukraine, Kyiv Basket, in der heimischen Hohenlohe Arena macht es den Crailsheims Merlins jetzt deutlich leichter. Am Donnerstag treten sie bereits ihre Reise nach Italien an. Am Sonntag geht es in der Bundesliga gegen ALBA Berlin.