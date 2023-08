Eine neue Hochschule würde Crailsheim bereichern, so das Ergebnis einer Studie im Auftrag der Stadt. Gefragt wurden auch Schüler und Unternehmen. Konkrete Pläne gibt es noch nicht.

In Crailsheim gibt es laut einer Machbarkeitsstudie Potential für eine Hochschule, teilt die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) mit. Im Auftrag der Stadt wurde untersucht, ob ein neuer Hochschulstandort möglich und wünschenswert ist. Die Studienmacher sehen einen eindeutigen Bedarf, demnach sollte die Stadtverwaltung die Chance nutzen und einen Weg hin zu einem Studienangebot einschlagen.

Bedarf für fünf Studienangebote

In der Studie wurden fünf Bereiche identifiziert, die an der Hochschule gelehrt werden könnten. Dazu gehören Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege, Informatik, Wirtschaft’sinformatik, Wirtschaft’singenieurwesen und Elektrotechnik, Technologie & Innovation. Der Bereich der Informatik und Wirtscha’ftsinformatik bietet sich außerdem mit dem Abschluss des Hochschulzertifikats an. Damit könnten auch schon ausgebildete Fachkräfte und ältere arbeitslose Akademiker angesprochen werden. Diese Studienprogramme könnten "dazu beitragen, die Bildung als Fundament regionaler Entwicklung zu stärken und den Aufstieg durch Hochschulbildung für einen größeren Personenkreis in der Region zu ermöglichen", so einer der Studienmacher, Prof. Bernd Platzek.

Zustimmung bei Schülern und Unternehmen

Die Entwicklung eines Hochschulangebots in Crailsheim sei nicht nur möglich, sondern auch äußerst wünschenswert, so die Stadt. Teil der Studie war auch eine Befragung unter Schülerinnen und Schülern. Es gebe großes Interesse in der Heimat zu studieren. Gleichzeitig sehen zwölf befragte Unternehmen Chancen so besser junge Talente zu gewinnen und durch berufsintegrierte Studiengänge die Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter zu fördern.