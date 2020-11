Die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) will von heute an die Lange Straße in der Innenstadt für Pflasterarbeiten abschnittsweise sperren. Dreieinhalb Wochen lang könne es deshalb zu Behinderungen kommen, teilte die Kommune mit. Das Pflaster in den Fahrspuren habe sich in den vergangenen Monaten immer weiter gesenkt, heißt es weiter. Für Fußgänger bestehe eine erhöhte Stolpergefahr. Deshalb müsse die Straße zeitnah saniert werden. Das bedeute auch, dass der Wochenmarkt auf den Marktplatz und den Schweinemarktplatz verlegt werden müsse. Am Mittwoch, den 2. Dezember, sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.