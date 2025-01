per Mail teilen

Durch einen technischen Defekt im Klärwerk Crailsheim ist für einige Zeit ungereinigtes Abwasser in die Jagst gelangt. Erst im vergangenen Jahr gab es einen ähnlichen Vorfall.

Durch einen technischen Defekt ist am Donnerstagnachmittag das Hauptpumpwerk des Klärwerks Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ausgefallen. Dadurch musste zeitweise Abwasser ungereinigt in die Jagst geleitet werden, teilte die Stadt am Freitag mit. Ein Fischsterben konnte bislang nicht festgestellt werden, das bestätigte Michael Stephan vom Angelsportverein Crailsheim dem SWR. Seit dem späten Donnerstagabend läuft die Anlage wieder ordnungsgemäß.

Durch einen technischen Defekt fiel das Hauptpumpwerk des Klärwerks aus. Um einen Rückstau im Kanalnetz und schließlich Abwasseraustritte an der Oberfläche zu verhindern, musste Abwasser zeitweise in die Jagst abgelassen werden.

Nächster Zwischenfall an der Crailsheimer Kläranlage

Es ist nicht der erste Zwischenfall in der Crailsheimer Kläranlage. Im Juli vergangenen Jahres fiel das Hauptpumpwerk aus, ebenfalls durch einen technischen Defekt. Dadurch gab es in der Jagst Tausende tote Fische. Damals übte der Angelsportverein Kritik an der Stadt. Wäre man rechtzeitig informiert worden, hätte man zum Beispiel mit der Zufuhr von Frischwasser Schlimmeres verhindern können, sagte eine Sprecher des Vereins im Sommer dem SWR.

Schnelles Eingreifen aller Beteiligten

Dieses Mal informierte die Stadt nach eigenen Angaben das Landratsamt Schwäbisch Hall unmittelbar nach dem Vorfall. Auch der Angelsportverein wurde über die Havarie in Kenntnis gesetzt. Knapp sechs Stunden nach dem Zwischenfall konnte das Hauptpumpwerk wieder in Betrieb genommen werden.

