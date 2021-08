In Crailsheim werden ehrenamtliche Kirchenwächter für die Johanneskirche gesucht. Wie Pfarrer Uwe Langsam dem SWR bestätigte, habe sich die Besucherfrequenz deutlich erhöht, seit bekannt ist, dass Albrecht Dürer am Altar der Kirche mitgemalt haben könnte. Bei der ehrenamtlichen Kirchenwache gehe es in erster Linie darum, da zu sein - vor allem am Wochenende und während der Sommerferien.