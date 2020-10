per Mail teilen

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind auf einem Firmengelände am Wochenende insgesamt sieben Fahrzeuge beschädigt worden. Der Sachschaden liegt bei 50.000 Euro. Unter anderem geht es um drei Bagger, an denen beispielsweise Lichter und Scheiben eingeschlagen und Reifen zerstochen wurden.