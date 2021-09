Autofreier Tag in Teil von Innenstadt

Ein Teil der Crailsheimer Innenstadt (Kreis Schwäbisch Hall) wird am Mittwoch zur autofreien Zone. Zum Ende der Europäischen Mobilitätswoche ist autofreier Tag in der Langen Straße. Vor Ort will die Stadtverwaltung auch über das "Verkehrskonzept Innenstadt" informieren. Unter anderem ist eine Fußgängerzone im Gespräch. Dazu soll kommende Woche ein Bürgerforum stattfinden. Außerdem können Einzelhändler am Aktionstag am Mittwoch Parkflächen als erweiterte Verkaufsflächen nutzen, die Gastronomie für ihren Außenbereich. Es sollen zudem Begrünungen und Sitzflächen entstehen, "um aufzuzeigen, was alles in der Innenstadt möglich wäre", heißt es von der Stadt.