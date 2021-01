Deutschland hat eine Bundeskanzlerin und auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene viele Frauen in der Polititk. Das ist gut so, war aber früher anders. Am Mittwoch auf den Tag genau vor 75 Jahren schaffte in Crailsheim eine Lehrerin den Sprung in den Gemeinderat. Julie Pöhler war die erste Frau der Nachkriegszeit in Crailsheim und eine der ganz wenigen in der gesamten Region, die überhaupt in solch ein kommunales Gremium kamen. SWR-Moderatorin Rosi Düll hat mit Folker Förtsch, Stadtarchivar in Crailsheim, gesprochen