Keine Erhöhung der Kita-Gebühren

Der Gemeinderat Neckarsulm (Kreis Heilbronn) will die Kita-Gebühren erst zum kommenden Jahr erhöhen. Der Beschluss fiel gestern Abend, angedacht war eine Erhöhung der Gebühren für den 1. April dieses Jahres. Der Entscheidung vorausgegangen war ein Brief des Kita-Gesamtelternbeirates, in dem sich die Eltern gegen eine Erhöhung aussprachen. Oberbürgermeister Steffen Hertwig sah die beschlossene Verschiebung als Kompromiss an. Nun erhöhen sich die Kita-Gebühren ohne weiteren Beschluss am 1. Januar 2023. Der schrittweisen Erhöhung der Kita-Gebühren widersprach unter anderem Grünen-Stadtrat Stefan Müller. Insgesamt stimmten deshalb fünf Stadträte gegen den Vorschlag des Oberbürgermeisters.