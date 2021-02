In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Samstag die Aktion "Stadtretter" gestartet. Die Stadtverwaltung will damit den örtlichen Einzelhandel und die Gastronomie unterstützen. Wer bei den Händlern vor Ort einkauft oder Gutscheine für die Gastro-Szene erwirbt, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die Aktion soll auch weiterlaufen, wenn die Geschäfte wieder öffnen dürfen, hieß es.