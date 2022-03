Bereits 150 Teilnehmer an CogniCovid19-Studie

Im Hohenlohekreis haben bereits zirka 150 Menschen an der Corona-Studie der SRH Hochschule Heidelberg teilgenommen. Mit einer Online Umfrage werden kognitive Beeinträchtigungen einer Corona-Erkrankung untersucht. Der Hohenlohekreis hat die Studie unterstützt, indem rund 8.200 Studien-Einladungsschreiben an Genesene verschickt wurden. Teilnehmen können jedoch Menschen aus ganz Deutschland, rund 1.400 haben bereits teilgenommen, so die Studienmacher. Die Befragung der SRH Hochschule Heidelberg wird online durchgeführt und ist für jeden zugänglich, egal ob eine Corona-Infektion bekannt ist oder nicht. In der Studie sollen dann nicht nur stark auffällige Beeinträchtigungen erfasst werden, sondern gerade auch subtile Effekte auf die kognitive Leistungsfähigkeit ausgewertet werden, die sich im Alltag nicht so sehr bemerkbar machen. Andere Studien haben bereits gezeigt, dass zum Beispiel das Langzeitgedächtnis nach einer Corona-Infektion beeinträchtigt sein kann.